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Бывший депутат ЕП Филиппо рассказал, зачем НАТО подливает масла в огонь на Украине

Вероника Волосунова
09:09 26.05.2023
По словам экс-депутата Европарламента Флориана Филиппо, НАТО подливает масла в огонь в конфликте на Украине, чтобы вызвать взрыв во всем мире.
Бывший депутат ЕП Филиппо рассказал, зачем НАТО подливает масла в огонь на Украине
© Фото: Sgt. John Schoebel, Keystone Press Agency, Globallookpress
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Бывший депутат Европарламента Флориан Филиппо заявил, что Североатлантический альянс подливает масла огонь с целью поддержки конфликта и вызова взрыва во всем мире. Об этом сообщает RT со ссылкой на Twitter чиновника. 

«Эти безумцы хотят любой ценой постоянно подливать масла в огонь, чтобы поддерживать войну и вызвать взрыв во всем мире», - написал Филиппо в своем аккаунте в Twitter.

Филиппо также призвал остановить руководство НАТО и быстрее выйти из альянса.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что активность совместных ядерных миссий НАТО вынуждает Россию и Белоруссию принимать ответные меры, в том числе разместить на территории Белоруссии нестратегическое ядерное оружие. Он также напомнил о ранее переоборудованных белорусских самолетах к возможному применению ядерного оружия.

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