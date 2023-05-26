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В США разрешили испытывать чипы для мозга на людях

Вероника Волосунова
08:23 26.05.2023
Компания Илона Маска Neuralink получила разрешение FDA на проведение клинических испытаний чипов для мозга на людях.
В США разрешили испытывать чипы для мозга на людях
© Фото: Neuralink, Keystone Press Agency, Globallookpress
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Компания по производству чипов для мозга Neuralink американского предпринимателя и миллиардера Илона Маска смогла получить разрешение для проведения испытаний на людях. Об этом сообщает «360» со ссылкой на Twitter компании.

«Мы рады сообщить, что получили разрешение FDA на начало клинических исследований на людях!», -  говорится в сообщении Neuralink.

В Neuralink такое решение FDA назвали важным шагом, который однажды позволит технологии компании помогать многим людям. Чипы, которые производит Neuralink, позволяют использовать компьютер и телефон без помощи рук.

В скором времени компания обещает рассказать о наборе для участия в  клиническом испытании. В 2022 Neuralink отправляла запрос на разрешение проведения клинических испытания на людях, однако тогда получила отказ.

Ранее российские ученые вживили в мозг человека чип, с помощью которого могут видеть слепые. Видеокамера, представляющая собой имплант, вживленный в нейрососуды, заменяет сетчатку и зрительный нерв. Сначала программа фотографирует «объекты» в режиме реального времени, затем компьютерный алгоритм выделяет их контуры, после - сигнал поступает в мозг и незрячий человек получает возможность увидеть картинку.

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