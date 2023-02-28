Ученые вживили в мозг человека чип, с помощью которого могут видеть слепые

© Видео: тк звезда © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Мысль материальна - похоже, эту популярную фразу и идею воплотили в жизнь. Впервые в мозг человека вживили имплант, который позволяет пользоваться компьютером усилием мысли - без всяких мышек, скролов, клавиатур. С таким чипом живут уже 7 человек. И то ли еще будет, говорят создатели. Россина Бодрова изучила возможности искусственного интеллекта.

Мысленно рисуя мир вокруг - фраза, которая сегодня, принимает форму не только метафорическую, но и практичную. Российские ученые помогают людям с нарушением зрения видеть не глазами, а мозгом. Сетчатку и зрительный нерв заменяет видеокамера - имплант, вживленный в нейрососуды. К примеру, программа фотографирует «объект» в режиме реального времени, компьютерный алгоритм выделяет его контуры, а далее поступает сигнал в мозг - и у незрячего человека формируется картинка.

Управлять силой мысли - эта опция вот-вот станет обыденной частью нашей жизни... Жизни, где наряду с парой семейной, будут создаваться пары «человек-компьютер», но в научном смысле. Специалисты нью-йоркского проекта Synchron первые в США провели имплантацию нейрокомпьютерного чипа в мозг человека. Пациентом стал пожилой мужчина, который практически смирился с поставленным ему диагнозом.

«У меня прогрессирующее заболевание, которое в конечном итоге приведет к тому, что я потеряю способность говорить и двигаться, но я приступил к испытанию устройства. Данная технология дает надежду людям, с ограниченными физическими возможностями, восстановить свою независимость», - рассказал Грехам Фелстид.

Теперь его наблюдают не только врачи, но и инженеры. Операция малоинвазивная, катетер играет роль «доставщика» миниатюрного датчика в нужное место. Устройство размером чуть меньше 4 см, состоящее из проводов и электродов раскрывается и срастается с внешними краями кровеносного сосуда. А дальше в дело вступает вычислительное устройство - та самая пара, его помещают в грудную клетку человека, по принципу кардиостимулятора. Сложные компьютерные технологии в итоге легко позволяют управлять электронными устройствами без лишних физических усилий.

Первое условие прогресса - неудовлетворенность, однажды подметил Томас Эдисон, подталкивая мир своими изобретениями к технологической революции. Но как выдерживать тонкую грань и не дойти до революции протестной? В компании Coca-Cola решили заменить действующих сотрудников - искусственным интеллектом. Написанные, кстати людьми, программы будут рисовать эскизы рекламных кампаний и слоганам к ним. Проект пока экспериментальный.

Виртуальные путешествия, цифровое бессмертие - шаг за шагом наш быт оцифровывается. При этом есть масса положительных и не угрожающих человечеству примеров - пакистанские разработчики игр объединились с психологами для разработки программы дополненной реальности - ноу-хау в сфере физиотерапии, помогает детям улучшить когнитивные и моторные навыки.

«Мы проводим физиотерапевтические и образовательные упражнения, с помощью дополненной реальности, делая их веселыми и увлекательными для детей. Мы развиваем эту программу совместно с командой психологов, педагогов и клинических и физиотерапевтов», - рассказал Мухаммад Вакас, соучредитель Wonder Tree.

Мир развивается, а с ним - прогрессирует и сам искусственный разум.

«В 2015 году я написал книгу «Четвертая промышленная революция». И перечислил 23-24 технологии, которые изменят мир. Например, криптовалюта и так далее. Книгу сочли научной фантастикой. Но все эти технологии уже стали реальностью. Наша жизнь через 10 лет будет совершенно другой, под очень сильным влиянием. А тот, кто будет владеть этими технологиями, станет властелином мира», - считает Клаус Шваб, экономист, президент Всемирного экономического форума в Давосе.

Выходит что любой остросюжетный фильм про «будущее» можно смело примерять на нашу жизнь, да и пульт от телевизора не нужен, можно ведь силой мысли отправить запрос в интернет.