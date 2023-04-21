Президент Колумбии после встречи с Байденом отказался давать оружие Украине

© Фото: Camilo Erasso, Keystone Press Agency, GlobalLookPress

Колумбия по-прежнему не намерена передавать Украине вооружение. Об этом заявил президент Колумбии Густаво Петро после встречи с президентом США Джо Байденом в Белом доме.

Петро спросили, обсуждалось ли на встрече предложение США о передаче Украине Колумбией оружия российского производства.

«Они (указанные вооружения. - Прим.ред.)не будут отправлены на Украину, они не будут отправлены в Россию», - цитирует его ТАСС.

В этом заключается позиция нынешнего правительства страны, подчеркнул президент. Петро уточнил, что оружие, о котором идет речь, в том числе вертолеты, приобрел предыдущий президент.

Ранее МИД РФ предостерег от поставок оружия Киеву Южную Корею. Поводом стало заявление президента страны Юн Сок Еля о возможности военных поставок Украине «в случае серьезной угрозы мирному населению страны».