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ВС РФ уничтожили вагон с боеприпасами украинских боевиков в Краматорске

Анна Касаткина
06:59 02.05.2023
Удар наносился из РСЗО «Торнадо-С», сообщил начальник пресс-центра группировки сил «Юг» Вадим Астафьев.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: РИА Новости
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Ракетно-артиллерийские подразделения группировки «Юг» иуничтожили вагон с боеприпасами украинских боевиков на железнодорожной станции в Краматорске из РСЗО «Торнадо-С». Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки сил «Юг» Вадим Астафьев.

«Нанесен удар по железнодорожной станции разгрузки в Краматорске. Реактивными снарядами установки залпового огня "Торнадо-С" уничтожен вагон с боеприпасами», - сообщил он.

Астафьев также рассказал, что в районе населенного пункта Константиновка ракетное подразделение ликвидировало пункты временной дислокации 24-й украинской отдельной механизированной бригады и сил специальных операций.

Ранее начальник пресс-центра рассказал, что артиллеристы группировки сил «Юг» в контрбатарейной борьбе на Авдеевском направлении уничтожили танк и три боевых машины пехоты.

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