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Российские артиллеристы в контрбатарейной борьбе уничтожили танк и три БМП на Авдеевском направлении СВО

08:12 01.05.2023
Бронетехника противника уничтожена в районе населенных пунктов Авдеевка, Первомайское и Северное, рассказал начальник пресс-центра группировки «Юг» ВС РФ Вадим Астафьев.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Виктор Антонюк, РИА Новости
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Артиллеристы ВС РФ нанесли удары по позициям украинских боевиков в четырех населенных пунктах Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Юг» ВС РФ Вадим Астафьев.

По его словам, огневые налеты на Александро-Калиновском направлении нанесены по трем позициям артиллерийских орудий и позиции минометного расчета врага в районе Дзержинска, Новгородского, Клебан-Быка и Поповки.

«Потери в живой силе артрасчетов ВСУ составили до 60 человек», - уточнил Астафьев.

Он также отметил, что на Марьинском направлении в районах Красногоровки и Галициновки уничтожено два взводных опорных пункта украинских националистов, потери противника составили до 20 человек.

В районах населенных пунктов Авдеевка, Первомайское и Северное на Авдеевском направлении российские артиллеристы в рамках контрбатарейной борьбы уничтожили танк и три БМП противника, добавил начальник пресс-центра.

Ранее подразделения Воздушно-десантных войск уничтожили артиллерийские батареи украинских националистов на Артемовском направлении спецоперации. Прицельным огнем были разрушены замаскированные оборонительные сооружения, подавлены пункты управления и военная техника врага.

Материал подготовили Анна Касаткина и Николай Баранов.

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