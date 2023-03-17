Военные хирурги спасли раненого с осколком в сердце в зоне СВО

Раненый боец с осколком в сердце поддерживал своих товарищей, которые тащили его под обстрелом, и говорил, что все будет хорошо.

© Видео: ТРК «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК «ЗВЕЗДА»

Сложнейшую операцию провели врачи госпиталя имени Вишневского. Кардиохирурги извлекли крупный осколок из груди военного, получившего ранение в зоне спецоперации. После артбострела в его сердце застряло инородное тело с острыми краями. Каждое сокращение мышцы грозило все новыми травмами. В итоге всего за 45 минут военные медики все исправили при помощи новых - гибридных - технологий. За действиями врачей наблюдали их донецкие коллеги - перенимали опыт. Все об уникальной операции узнала Наталия Панталева.

Счет идет на секунды. Осколок длиной практически в четыре сантиметра угодил прямо в сердце. И с каждым сокращением острыми краями и шипами он вновь и вновь впивается в его мышцы и наносит новые травмы.

Специалисты проводят сложнейшее хирургическое вмешательство. Первым делом извлекли осколок, который пробил бронежилет и засел в брюшной полости, а теперь работают прямо на бьющемся сердце.

«Перенес не только операцию на сердце, у него было кровотечение внутрибрюшное. Ему чинили печень. И потом после остановки кровотечения мы взяли на операцию и достали этот осколок, который находился в правом желудочке», - рассказал заслуженный врач РФ Александр Лищук, начальник Центра кардиохирургии НМИЦ ВМТ - ЦВКГ им. А.А. Вишневского МО РФ.

Владимир идет на поправку. На следующий день после операции общается с врачами. Благодарит за свое спасение и уже рвется домой, а потом и на передовую.

«Иметь такой сюрприз под сердцем напрягает. А сейчас спасибо докторам все извлекли», - признался раненый Владимир.

Владимир передает «привет» своим товарищам, с которыми вместе попал под танковый обстрел. Они и вынесли его раненого на руках.

«Когда меня эвакуировали с поля боя я был бодр. Поддерживал своих бойцов, которые тащили меня даже под обстрелом и говорил, что все будет хорошо. Уверенность - это то, что всегда помогает. Он настоящий боец. Настоящий русский дух», - рассказал Владимир.

Понаблюдать за операцией и обменяться опытом в госпиталь Вишневского пригласили кардиологов из Центральной клинической больницы Донецка. Туда поступают тяжелые пациенты. Среди них и гражданские - пострадавшие после бомбежек города. Часто донецким докторам приходится работать в тяжелых условиях: под обстрелами, без электричества и горячей воды.

«У нас вода подается раз в три дня. Подвоз воды осуществляется службами МЧС. И это немного осложняет работу хирургов. Но все равно безвыходных ситуаций не бывает. Мы находим способы как выйти из этих ситуаций и работаем, спасаем жизни», - рассказал Никита Кузнецов, сердечно-сосудистый хирург больницы имени Калинина ДОКТМО г. Донецка.

Больше всего кардиохирургов из Донецка впечатлили технологии, которыми оснащен госпиталь.

«Очень поразила и удивила нас это гибридная операционная. Она очень облегчает работу с пациентами, которые получают ранения в сердце», - отметил Никита Кузнецов.

Здесь есть все, что может понадобиться для сложнейших операций: станцией заготовки крови, системой дефибрилляции, дыхательными аппаратами. Стало возможно прямо во время операции делать рентген в режиме онлайн. Картинку в реальном времени видно на больших мониторах. Экономятся драгоценные минуты.

«Благодаря такому оборудованию в госпитале. Который позволяет быстро определить место расположения и точность выхода операционной команды для его удаления», - подчеркнул Александр Лищук.

Осенью прошлого года кардиохирурги спасли здесь жизнь участнику СВО. Трехсантиметровый осколок мины прошел через легкое и засел в сердце. В любой момент могло начаться кровотечение.

«Он видите имеет острые края, чем был опасен для разрыва сердца. Осколок находился у входа в сердце. Травмировал все легкое. И поранил перикард и вышел к правому предсердию», - рассказал Александр Лищук.

Каждая такая операция - маленькое чудо. Медики госпиталя имени Вишневского с начала СВО спасли сотни раненых. Извлекали осколки и пули. Иногда в сутки приходится проводить до 20 операций.