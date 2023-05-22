В восьми областях Украины объявили воздушную тревогу

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На Украине 22 мая в восьми областях была объявлена воздушная тревога. Первый сигнал жители услышали в Харьковской области в 22:56. Об этом сообщают РИА Новости.

Позже воздушную тревогу объявили в Киевской, Полтавской, Днепропетровской, Черниговской, Сумской и Одесской областях Украины, а также на подконтрольных Киевской стороне частях Херсонской и Запорожской областях.

Несколькими днями ранее на Украине прозвучал сигнал тревоги в Житомирской, Черниговской и Киевской областях, а также в самом Киеве.