Журналист Херш опубликовал статью-разоблачение о средневековых пытках в Гуантанамо

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Пулитцеровский лауреат и журналист Сеймур Херш опубликовал разоблачительную статью под заголовком «Огненные муравьи залива Гуантанамо». В основе разоблачения лежит рассказ отставного офицера, который стал свидетелем средневековых пыток над заключенными в тюрьме Гуантанамо с использованием огненных муравьев.

В частности, офицер вспоминает заключенного индонезийца Хамбали, обвиненного во взрыве в отеле в Джакарте.

«Они надели ему на голову мешок, наполненный "огненными" муравьями и наблюдали, как обвиняемый мучается», - вспоминает офицер.

«Огненные» муравьи не просто кусают, а вводят своим жертвам вместе с укусом токсичный фермент, который вызывает жгучую боль, подобную ожогу. Укусы могут быть смертельными.

По информации источника Херша, разработаны даже специальные инструкции - что делать в случае, если заключенный погибает от пыток. Тело сжигали, а пепел пускали по ветру, чтобы никто не узнал о том, как именно умер узник. Если же жертва теряла сознание, специально обученные врачи возвращали его.

Херш опубликовал эту статью в день, когда губернатор Флориды и представитель Республиканской партии США Рон Десантис официально вступил в президентскую гонку. В 2006 году Десантис служил в Гуантанамо в качестве военного юриста. Он решал, какие именно меры применять к заключенным.

Сейчас политику приходится постоянно оправдываться за свое прошлое, так как среди бывших заключенных нашлись те, кто уверяет, что запомнили Десантиса. Они заявили, что он видел, как сотрудники спецслужб издеваются над узниками, и ничего не предпринял.

«У меня шла кровь, потому что они вставляли мне в нос толстую трубку для кормления. Сантис все это видел, смеялся, смотрел на других офицеров и улыбался», - вспоминает бывший заключенный тюрьмы Гуантанамо Мансур Адайфи.

Тюрьма Гуантанамо по-прежнему существует. Сейчас там содержится около 30 человек, и она ежегодно обходится бюджету США в 540 миллионов долларов. Закрывать ее пока не собираются.

Из почти 800 заключенных за все время существования тюрьмы обвинения предъявили только 11. И только в прошлом году Белый дом назначил представителя, который займется пересмотром нескольких дел. На этот пост была назначена Тина Кайданов.

Подробнее про то, как Десантис отвечает на вопросы журналистов, и про многолетнюю ситуацию с тюрьмой смотрите в выпуске Натальи Жадько.