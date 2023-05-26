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Захарова заявила, что Украину не волнует обеспечение продовольственной безопасности Африки

Анастасия Бобылева
22:40 26.05.2023
По ее словам, Украина настаивает на включении крупных судов в «черноморскую инициативу» в ущерб сухогрузам, направляющимся в Африку.
Захарова заявила, что Украину не волнует обеспечение продовольственной безопасности Африки
© Фото: Hasan Mrad Keystone Press Agency Globallookpress
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила уверенность в том, что Украину и США не волнуют голодающие в Африке. Об этом говорится в ее заявлении на сайте ведомства.

Она объяснила, что России приходится бороться за то, чтобы включать в «черноморскую инициативу» сухогрузы, направляющиеся в Африку, в то время как Украина думает только о собственной выгоде и настаивает на регистрации более крупных судов.

Также Захарова отметила, что Киев не интересуют поставки в Африку аммиака, необходимого для производства удобрений. Россия же готова в ближайшее время запустить аммиакопровод Тольятти-Одесса.

«Зная такую истинную ситуацию, становится понятно, что Киев при полной поддержке Вашингтона и его сателлитов не ставит ни в грош интересы обеспечения продовольственной безопасности и борьбы с голодом в Африке», - подытожила представитель МИД.

Ранее Захарова заявила, что Вашингтон боится признания США активным участником украинского кризиса. По ее словам, Штаты стараются скрыть свою роль в конфликте.

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