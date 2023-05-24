В МИД РФ заявили, что США боятся признания их активным участником украинского кризиса

Официальный представитель МИД РФ объяснила, почему США стараются завуалировать свое участие в украинском кризисе.

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Признание США активным участником украинского конфликта повредит репутации Америки, по этой причине Белый дом старается всячески завуалировать свою помощь киевскому режиму. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала в эфире радио Sputnik.

«Они как огня боятся того, чтобы их признали страной, которая участвует в этом конфликте не просто как наблюдатель, не просто как посредник, а как активная страна, намного более активная, чем непосредственно киевский режим», - отметила Захарова.

Российский дипломат подчеркнула, что США используют «киевский режим в собственных целях» и всячески скрывают истинного руководителя происходящих на Украине процессов, чтобы исказить реальную картину.

Ранее сообщалось, что американский президент Джо Байден заявил о готовности стран НАТО поставить на Украину истребители F-16.