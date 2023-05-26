Минюст признал Леву Би-2* иноагентом
На сайте Минюста отмечается, что он высказывался против специальной военной операции на Украине.
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Министерство юстиции РФ внесло солиста группы Би-2 Егора Бортника*, известного под псевдонимом Лева, в список иностранных агентов. Об этом говорится на сайте ведомства.
«Е.М. Бортник выступал против специальной военной операции на Украине, негативно высказывался в отношении Российской Федерации, ее граждан и органов государственной власти», - уточняется в сообщении.
Ранее сообщалось, что музыкант Семен Слепаков* и журналист Илья Варламов* подали иски к Минюсту и потребовали снять с них статус иностранного агента. Оба они покинули Россию после начала СВО.
*- физические лица, выполняющие функции иностранных агентов.