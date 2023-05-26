В стране и мире Минюст признал Леву Би-2* иноагентом Анастасия Бобылева На сайте Минюста отмечается, что он высказывался против специальной военной операции на Украине. © Фото: Vadim Tarakanov Global Look Press Читайте нас на: Министерство юстиции РФ внесло солиста группы Би-2 Егора Бортника*, известного под псевдонимом Лева, в список иностранных агентов. Об этом говорится на сайте ведомства. «Е.М. Бортник выступал против специальной военной операции на Украине, негативно высказывался в отношении Российской Федерации, ее граждан и органов государственной власти», - уточняется в сообщении. Ранее сообщалось, что музыкант Семен Слепаков* и журналист Илья Варламов* подали иски к Минюсту и потребовали снять с них статус иностранного агента. Оба они покинули Россию после начала СВО. *- физические лица, выполняющие функции иностранных агентов. Экспертное мнение и аналитика