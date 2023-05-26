В стране и мире Путин провел оперативное совещание Совбеза РФ по мерам поддержки участников СВО Игнат Далакян С докладом выступила заместитель председателя правительства Татьяна Голикова. © Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда» Читайте нас на: Президент Российской Федерации провел оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности России по мерам поддержки участников специальной военной операции. На совещании обсуждались дополнительные меры социальных гарантий участникам специальной военной операции и членам их семей. С докладом выступила заместитель председателя правительства Татьяна Голикова. Ранее на церемонии вручения государственных наград за выдающиеся достижения в области культуры, космонавтики, образования рассказал, что СВО поможет России прекратить развязанную ее врагом войну. Владимир Путин подчеркнул, что для защиты русских людей Россия будет делать все. Экспертное мнение и аналитика