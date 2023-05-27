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В строительной компании рассказали, как штраф за шум днем повлияет на цены на ремонт

Анастасия Бобылева
00:29 27.05.2023
Недавняя инициатива Госдумы ввести штраф за шум днем вызвала волну дискуссий. С одной стороны, шум мешает тем, кто работает на удаленке, с другой - новый закон может навредить людям, которые планируют ремонт.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Komsomolskaya Pravda Global Look Press
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В России предложили ввести штраф за шум в дневное время в жилых домах. С такой инициативой выступила правительственная комиссия. Меру обосновали тем, что после пандемии многие граждане продолжили работать на удаленке. И звук, к примеру ремонта у соседей за стеной им явно мешает. Однако как выяснила Дарья Сенникова, претворить в жизнь новую норму может быть непросто. И дело не только в законодательстве.

Чтобы добиться хорошего звучания, джазмену и педагогу Петру Риттеру понадобилась не одна репетиция. Терпение и упорство пригодилось и при разговорах с соседями. Он снял студию на первом этаже жилого дома.

Звукоизоляция не спасла, жители многоэтажки талант не оценили. Они грозились добиться штрафов, но доказать вину так и не смогли. Федерального закона, запрещающего шуметь в светлое время суток, нет. Впрочем, скоро все может измениться.

«Законодательно вы никак не попросите тише кричать ребенка и лаять собаку. А дети кричат громче, чем играет, скажем, саксофон», - отмечает он.

Вопросы возникают и у владельцев кафе и клубов на первых этажах многоэтажек. Законом громкая музыка запрещена только в вечернее и ночное время, и то у каждого региона свои правила. В Нижегородской области, например, за громкую музыку в квартире до 22:00 не оштрафуют. Также в Новосибирске и в Тюмени.

А в Калининграде тихие часы начинаются в 23:00. Вероятно, по такой же схеме будет работать и механизм с дневными ограничениями на шум - в какие часы запретят громко слушать музыку или проводитесь ремонт, региональные власти будут решать сами. В Госдуме такую инициативу одобряют.

«Дискуссия по этому поводу идет не первый год. Показателем является то, что часть регионов уже приняли свои законы, которые призывают к ответственности нарушителей покоя  и тишины. Но возникает ряд вопросов, насколько мы готовы это урегулировать на федеральном уровне», - комментирует депутат Государственной Думы Елена Цунаева.

В строительных компаниях отмечают: законопроект может привести к тому, что пострадают жильцы, которые собираются сделать ремонт. Мастера могут отказаться работать или завышать стоимость своих услуг после введения нового закона.

Подробнее смотрите в сюжете корреспондента «Звезды» Дарьи Сенниковой.

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