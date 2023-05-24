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Депутат ГД Нилов объяснил, чем поможет жителям федеральный закон о тишине

Ирина Елагина
13:50 24.05.2023
Ярослав Нилов прокомментировал инициативу МВД о включении статьи о нарушении тишины в КоАП РФ.
© Видео: ТРК «ЗВЕЗДА» © Фото: Bele Olmez, imagebroker, Globallookpress
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Принятие федерального закона о тишине поможет снять проблему шумных строительных работ в жилых домах как в ночные, так и в дневные часы. Глава Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов рассказал «Звезде» о сути инициативы МВД РФ, предлагающего включить статью о нарушении тишины в КоАП РФ.

Нилов напомнил, что сейчас законодательство по защите тишины регулируется на региональном уровне, но законы не работают, так как не прописан механизм фиксации подобных нарушений и финансирования работы полиции или иных ведомств для их пресечения.

«Сегодня законы о тишине принимаются на региональном уровне и, к сожалению, работают очень плохо. Даже в Москве не заключено соглашение со структурами МВД, чтобы по Административному кодексу Москвы нарушителей можно было привлечь к ответственности. Сейчас предлагается, чтобы у нас был единый порядок по всей стране, когда бы нельзя было шуметь в течение дня. В каждом регионе такой промежуток времени определяется сегодня региональным законом о тишине, которые различаются. Предлагается сделать единую норму для всей страны», - пояснил Ярослав Нилов.

Депутат считает, что к такому вопросу надо подходить глобально - передавать на федеральный уровень все подобные полномочия и вводить в Кодексе административных правонарушений РФ ответственность за нарушение закона о тишине с серьезными штрафами для физических и юридических лиц.

«Обнаглевшие строители, которые стучат по ночам, погрузочно-разгрузочные работы и так далее - это все мешает гражданам спать и провоцирует различные заболевания. Проблема в том, что сегодня, если вы вызовете полицию, права привлекать к ответственности у оперативников нет - оно принадлежит отдельным структурам органов исполнительной власти региона», - отметил Нилов.

Депутат считает, что полномочиями для поддержания тишины нужно наделить подразделения Роспотребнадзора или органов внутренних дел.

Напомним, что правительственная комиссия по профилактике правонарушений под председательством главы МВД Владимира Колокольцева предложила ввести штрафы за шум в дневное время. Предложение нашло поддержку в Госдуме.

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