Путин заявил, что россияне и иностранцы удивлены происходящим в экономике РФ

Он сказал об этом после вступительного слова, в котором полодительно отозвался о российских предпринимателях.

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Многие россияне и граждане других стран удивлены тем, что происходит в российской экономике. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с членами общероссийской общественной организации «Деловая Россия».

«Многие люди в нашей стране, и я знаю, что многие за рубежом, простые граждане иностранных государств, и политические деятели, и экономисты они просто удивлены тем, что происходит в российской экономике», - отметил Путин.

Он сказал об этом после вступительных слов, в которых похвалил действия российского предпринимательства.

Также на встрече президент предложил объявить в стране Пятилетие созидательного предпринимательского труда. По его мнению, этот период стоит наполнить «конкретной, предметной работой» вместо формальных мероприятий.