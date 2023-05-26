Путин предложил объявить в России Пятилетие созидательного предпринимательского труда

По мнению российского президента, во время этого пятилетия необходимо заняться «улучшением делового и инвестиционного климата».

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Президент Российской Федерации Владимир Путин на встрече с членами «Деловой России» предложил объявить в стране Пятилетие созидательного предпринимательского труда.

«Я предлагаю сегодня обсудить еще одну инициативу - объявить в России Пятилетие созидательного предпринимательского труда», - сказал Владимир Путин.

По словам главы Российского государства, такое пятилетие следует «наполнить не какими-то официальными или квазиофициальными, протокольными мероприятиями, а именно конкретной, предметной работой».

Владимир Путин считает, что необходимо заняться «улучшением делового и инвестиционного климата» во время этого пятилетия.

Немногим раннее российский президент заявил, что Россия является неотъемлемым участником глобальной экономики. Согласно его словам, в глобальной экономике сейчас происходит глубокая кардинальная трансформация.