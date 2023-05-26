Хранитель музея Ефремова рассказала, почему памятник Петру I так подвержен повреждениям

Несмотря на то, что недавно памятник Петру Великому уже реставрировали, профилактическую реставрацию нужно проводить регулярно - только так монумент можно защитить от негативного влияния среды.

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Освежающий душ для «Медного всадника» накануне дня рождения Санкт-Петербурга уже давно стал традицией. Каждый год 26 мая монумент тщательно моют и отчищают от всех загрязнений.

Император Петр I на вздыбленном коне - символ победы разума над дикой природой - это первый скульптурный монумент России. Ему уже 241 год, совсем недавно завершили масштабную реставрацию.

Стоит напомнить, что памятник на самом деле не медный, а бронзовый - медным его назвали с легкой руки Александра Пушкина, который написал одноименную поэму.

«Посмотрите, в каком негативном месте стоит наш памятник: выхлопные газы, птицы, близость воды. Все процессы окислительные, разрушительные - все это происходит очень быстро. Наша задача профилактической реставрации - сохранить на поверхности бронзовой статуи естественную окисную пленку», - поделилась Надежда Ефремова, старший хранитель Музея городской скульптуры.

То, что происходит сегодня, называется «профилактическая реставрация». На памятник кисточкой нанесли особое нейтральное моющее покрытие для растворения всех биологических загрязнений. Затем его смыли с автовышки мойкой высокого давления. Финальная часть - это нанесение специального консервирующего воска. Это поможет сохранить памятник на ближайший год.

Подробнее смотрите в сюжете корреспондента «Звезды» Павла Кутаренко.