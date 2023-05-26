Владимир Путин провел телефонный разговор с Лулой да Силвой

Он подчеркнул, что Бразилия является важным партнером России в торговле.

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Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Бразилии Лулой да Силвой. Он сообщил об этом во время встречи с «Деловой Россией», подчеркнув, что сотрудничество с Бразилиа важно для Москвы.

«Бразилия - ведущий торгово-экономический партнер России», - сообщил он.

По его словам, потенциал торговых взаимоотношений с Бразилией остается хорошим. Путин также подтвердил готовность Москвы к диалогу по украинскому кризису.

Ранее Лула да Силва и президент КНР Си Цзиньпин обсудили ситуацию на Украине. Также в ходе телефонного разговора лидеры обсудили стратегическое партнерство Бразилии и Китая.