В стране и мире МЧС России ликвидировало крупный пожар в Одинцово Анастасия Бобылева По последним данным, огонь накрыл площадь около 1800 «квадратов», после чего был локализован. © Фото: mchs_official Telegram Читайте нас на: Сотрудники МЧС России потушили пожар на строительном рынке в Одинцово. Об этом говорится в Telegram-канале ведомства. «Огнеборцы МЧС России ликвидировали пожар в подмосковном Одинцове», - указано в сообщении. Ранее сообщалось, что огонь накрыл площадь около 1800 квадратных метров, затем пожар был локализован. Кадры полыхающих зданий попали в сеть. Экспертное мнение и аналитика