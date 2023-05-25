МЧС России ликвидировало крупный пожар в Одинцово
По последним данным, огонь накрыл площадь около 1800 «квадратов», после чего был локализован.
© Фото: mchs_official Telegram
Сотрудники МЧС России потушили пожар на строительном рынке в Одинцово. Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.
«Огнеборцы МЧС России ликвидировали пожар в подмосковном Одинцове», - указано в сообщении.
Ранее сообщалось, что огонь накрыл площадь около 1800 квадратных метров, затем пожар был локализован. Кадры полыхающих зданий попали в сеть.