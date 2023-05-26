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Путин заявил, что Россия является неотъемлемым участником глобальной экономики

Игнат Далакян
15:55 26.05.2023
Президент РФ отметил, что в глобальной экономике происходит глубокая кардинальная трансформация.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Президент Российской Федерации Владимир Путин, выступая на встрече с членами Общероссийской общественной организации «Деловая Россия», заявил, что Россия является неотъемлемым участником глобальной экономики.

«Россия как бы ни хотелось нашим недругам, является неотъемлемым участником глобальной экономики, где сейчас происходит глубокая кардинальная трансформация», - заявил Владимир Путин.

Согласно словам российского президента, в торговых и производственных цепочках сейчас происходят серьезные перемены. Также Владимир Путин отметил перемены и в мировой финансовой и расчетной системах.

Ранее президент России отмечал, что РФ смогла увеличить экспорт сельхозпродукции, несмотря на барьеры во внешней торговле. Согласно словам Владимира Путина, в 2022 году экспорт составил 41,6 миллиардов долларов.

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