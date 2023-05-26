Прием заявлений на биометрические загранпаспорта возобновляется 1 июня

Ранее глава «Микрона» Хасьянова сообщила, что в России не возникнет проблем с загранпаспортами нового типа.

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С 1 июня в России снова начнут принимать заявления на выдачу биометрических загранпаспортов. Об этом сообщили в МВД РФ.

«С 1 июня текущего года возобновляется прием заявлений о выдаче заграничного паспорта с электронным носителем информации», - говорится в Telegram-канале ведомства.

Уточняется, что заявление можно подать через территориальный орган МВД, через МФЦ либо с помощью приложения «Госуслуги».

Ранее глава «Микрона» Гульнара Хасьянова сообщила, что в России не возникнет проблем с загранпаспортами нового типа. Компания нашла аналоги иностранным материалам для их производства.