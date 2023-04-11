В стране и мире Глава «Микрона» Хасьянова сообщила, что проблем с загранпаспортами нового типа в России не будет Елизавета Потейчук Компании-производителю удалось найти аналоги зарубежным материалам, сообщила гендиректор. © Фото: Максим Блинов, РИА Новости Читайте нас на: Российская компания «Микрон» налаживает производство материалов для производства российских заграничных паспортов. Как сообщила гендиректор компании Гульнара Хасьянова, «Микрон» нашел аналоги иностранным материалам, поэтому с загранпаспортами нового типа проблем не будет. «Конечно, конечно. Все будет хорошо», - приводит РИА Новости слова Хасьяновой с форума «Связь-2023». Гендиректор «Микрона» добавила, что производство чипов для документов, как правило, заказывается за месяц, а в случае возросшего спроса необходимо больше времени для расширения производства. Ранее Гознак опроверг возобновление выдачи биометрических паспортов в обычном режиме. Экспертное мнение и аналитика