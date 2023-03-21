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МО РФ показало боевое применение ЗРК «Оса» и «Тор» в зоне спецоперации

11:35 21.03.2023
Одна из основных задач зенитчиков - борьба с беспилотными летательными аппаратами противника.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Министерство обороны РФ опубликовало видео с боевым применением зенитных ракетных комплексов «Оса» и «Тор-М2». На записи показана работа расчетов ЗРК подразделений ПВО морской пехоты Тихоокеанского флота.

Зенитный комплекс «Оса» предназначен для борьбы с воздушными целями, особенно эффективны они против беспилотников. ЗРК прикрывают наши подразделения и объекты от ударов противника.

«Работаем круглосуточно. Много беспилотников корректирующих и ударных, в основном "Фурии"», - рассказал старший оператор ЗРК «Оса» с позывным Грут.

Начальник расчета ЗРК «Оса» с позывным Козак добавил, что его батарея отрабатывает не только по беспилотникам. По его словам, на днях был уничтожен украинский штурмовик Су-25. Самолет неприятеля летел на высоте два километра со стороны Угледара.

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы снайперов Центрального военного округа на передовой.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

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