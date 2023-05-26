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Минобороны: ВС РФ нанесли ночью удар по местам хранения боеприпасов противника

14:46 26.05.2023
Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены, отметили в Минобороны.
© Видео: Минобороны России © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
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Российские военные сегодня ночью ударили по местам хранения боеприпасов противника, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

«Вооруженными силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по местам хранения боеприпасов украинских войск. Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены», - сказал он.

Представитель российского оборонного ведомства рассказал о ситуации на Купянском, Краснолиманском, Донецком, Южно-Донецком, Запорожском и Херсонском направлениях. Так, в районах Масютовки и Ивановки пресечены действия двух украинских разведгрупп. Суточные потери украинской стороны в живой силе на Купянском направлении составили до 35 человек. На Краснолиманском направлении потери противника в личном составе превысили 60 человек. Неприятель недосчитался двух боевых бронированных машин, двух пикапов, САУ «Акация», буксируемых гаубиц Д-20 и Д-30.

На Донецком направлении уничтожены до 190 украинских боевиков, две боевые бронированные машины, три пикапа, а также гаубица Д-30. На Южно-Донецком и Запорожском направлениях за сутки общие потери противника превысили 120 человек. На Херсонском направлении за сутки уничтожено до 30 боевиков и несколько единиц техники.

В новой сводке о проведении спецоперации говорится об уничтожении в Николаевской области РЛС СТ-68УМ. Кроме того, российские силы ПВО перехватили две крылатые ракеты Storm Shadow, а также ракету комплекса «Гром-2», 10 снарядов РСЗО HIMARS.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

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