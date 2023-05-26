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Рейтинг ВЦИОМ показал, что уровень доверия россиян Путину составляет 80%

Ирина Елагина
14:26 26.05.2023
Рейтинг доверия председателю правительства Михаилу Мишустину тоже достаточно высок и превышает 60%.
Рейтинг ВЦИОМ показал, что уровень доверия россиян Путину составляет 80%
© Фото: Mikhail Klimentyev, Kremlin Pool, Globallookpress
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ВЦИОМ опубликовал результаты очередного социологического опроса о доверии руководству страны со стороны населения. Исследование показало, что рейтинг президента РФ Владимира Путина по-прежнему высок. Главе государства доверяет три четверти респондентов.

«На вопрос о доверии Путину положительно ответили 80% участников опроса (минус 0,1 п. п. за последнюю неделю)», - приводит ТАСС данные соцопроса.

Отношение к деятельности правительства России среди участников опроса не столь однозначно. Лишь каждый второй заявил, что одобряет то, чем занимается российское правительство. При этом лично к премьер-министру с доверием относятся 62% опрошенных.

Опрос проводился с 15 по 21 мая среди 1,6 тыс. совершеннолетних россиян.

Ранее на саммите Евразийского экономического союза Путин предложил создать Евразийское рейтинговое агентство для организации новых наукоемких высокотехнологичных производств.

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