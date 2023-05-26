В стране и мире Рейтинг ВЦИОМ показал, что уровень доверия россиян Путину составляет 80% Ирина Елагина Рейтинг доверия председателю правительства Михаилу Мишустину тоже достаточно высок и превышает 60%. © Фото: Mikhail Klimentyev, Kremlin Pool, Globallookpress Читайте нас на: ВЦИОМ опубликовал результаты очередного социологического опроса о доверии руководству страны со стороны населения. Исследование показало, что рейтинг президента РФ Владимира Путина по-прежнему высок. Главе государства доверяет три четверти респондентов. «На вопрос о доверии Путину положительно ответили 80% участников опроса (минус 0,1 п. п. за последнюю неделю)», - приводит ТАСС данные соцопроса. Отношение к деятельности правительства России среди участников опроса не столь однозначно. Лишь каждый второй заявил, что одобряет то, чем занимается российское правительство. При этом лично к премьер-министру с доверием относятся 62% опрошенных. Опрос проводился с 15 по 21 мая среди 1,6 тыс. совершеннолетних россиян. Ранее на саммите Евразийского экономического союза Путин предложил создать Евразийское рейтинговое агентство для организации новых наукоемких высокотехнологичных производств. Экспертное мнение и аналитика