Путин предложил создать Евразийское рейтинговое агентство

Он заявил об этом на саммите Евразийского экономического союза.

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Президент РФ Владимир Путин на саммите Евразийского экономического союза (ЕАЭС) предложил учредить Евразийское рейтинговое агентство.

«Можно было бы подумать над созданием Евразийских технологических альянсов с подключением заинтересованных партнеров из третьих стран. Целью таких альянсов могла бы стать организация на территории наших государств новых наукоемких высокотехнологичных производств», - заявил Путин.

Он пояснил, что такой вид сотрудничества помог бы странам - участникам саммита не зависеть в критически важных отраслях от иностранных технологий и компаний. Тем более что, как напомнил президент, в последнее время в мире наблюдается тенденция к ограничению сотрудничества со стороны некоторых стран.

Ранее Путин заявил, что ЕАЭС может стать одним из мощных полюсов многополярного мира. По его словам, участники союза «сделают все возможное, чтобы способствовать дальнейшему углублению интеграции на всех направлениях».