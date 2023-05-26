Нейробиолог Хайтович объяснил, зачем нужен эксперимент Маска с чипами для мозга на людях

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Клинические испытания с внедрением чипов в человеческий мозг важны для науки, как единственный способ разгадать тайну его работы. Филипп Хайтович, нейробиолог, профессор Сколковского института науки и технологий, прокомментировал «Звезде» новый проект Илона Маска.

Эксперт отметил, что попытки понять, как работает мозг с помощью вживления чипов, и использовать эти знания для помощи людям, предпринимаются уже давно.

«Эксперименты по вживлению электродов в мозг и обезьян, и людей, проводятся уже давно. У людей с проблемами: парализованных, с травмами, которые нарушают их двигательную активность, чтобы ее восстанавливать, двигать какими-то манипуляторами или двигать их телом», - рассказал ученый.

Он подчеркнул, что эксперимент Маска намного шире, так как привлечет не только больных, но и здоровых людей.

«Маск популяризирует сам процесс, чтобы большее количество людей, обычных, не парализованных, вполне здоровых людей, себе вживляли в мозг вот эти электроды», - отметил нейробиолог.

Ученый рассказал, что цель предстоящего эксперимента - получить сведения о работе человеческого мозга, чтобы научиться им управлять.

«Это нужно для того, чтобы разобраться, как работает человеческий мозг на уровне процессов, отдельных нейронов, потому что у нас сейчас нет иных экспериментальных процедур, у нас нет таких сканеров, приборов, которые могли бы измерять активность отдельных нейронов в реальном времени. Единственное, что мы можем, это вставлять электроды в мозг. Чтобы понять, как работает человеческий мозг, чтобы можно им было лучше манипулировать, управлять. Если вы поймете как он работает, вы сможете управлять этой активностью», - заключил эксперт.

Ранее сообщалось, что компании Илона Маска Neuralink разрешили провести клинические испытания чипов для мозга на людях. Макс заявил, что это позволит создать технологию управления компьютером и телефоном без помощи рук.



