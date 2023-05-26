Песков заявил, что заморозившие активы РФ страны должны их немедленно разморозить

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что заморозившие российские активы страны должны немедленно их разморозить без дополнительных условий, так как они нарушают международное право.

«Британия и другие страны, посягнувшие на российские активы, обязаны их разморозить немедленно без каких-либо условий. В противном случае они нарушают все нормы и правила как своего внутреннего законодательства, так и международного права», - заявил Песков.

Так Дмитрий Песков прокомментировал публикацию газеты The Guardian о решении Великобритании не возвращать замороженные государственные активы РФ, пока Москва не согласится на выплату Украине компенсации за причиненный ущерб.

В апреле посол РФ в Польше сообщил об изъятии значительных объемов денежных средств в американской и польской валюте со счетов посольства и торгпредства. Сразу после проведенных операций польский банк закрыл российские счета и уведомил о прекращении сотрудничества.