При обстреле Донецка боевиками погибла женщина и обесточены 9 трансформаторных подстанций

Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что при обстреле Калининского района города украинскими боевиками из РСЗО погибла женщина.

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В результате обстрела Калининского района Донецка украинскими боевиками из РСЗО погибла женщина и оказались обесточены девять трансформаторных подстанций. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале.

Кулемзин добавил, что 627 абонентов остались без электроснабжения, а погибшей женщине было 37 лет. По его словам, обстрел города продолжается.

«Украинские нелюди продолжают варварский обстрел Калининского района из РСЗО. Подробности уточняются», - добавил Кулемзин.

Мэр Донецка также призвал всех быть осторожными и не покидать укрытий.

На кадрах видно «воронку в два человеческих роста». Несколько снарядов упали в рядом с НИИ, разорвав припаркованный у здания автомобиль. Очевидцам также удалось снять охватившее здание пламя после обстрела в Ворошиловском районе.

Ранее были опубликованы кадры последствий обстрела Горловки в ДНР украинскими боевиками. За сутки с 23 по 24 мая они обстреляли республику 20 раз, выпустив 104 снаряда.