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ФСБ задержала готовившего теракт жителя Геленджика

Вероника Волосунова
11:51 26.05.2023
В ФСБ сообщили, что готовивший теракт житель Геленджика был сторонником украинских боевиков.
© Видео: ФСБ РФ © Фото: ФСБ РФ
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ФСБ задержала жителя Геленджика, готовившего на объекте правоохранительных органов теракт. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ России.

Отмечается, что задержанный мужчина 1981 года рождения был сторонником украинских боевиков. Возбуждено уголовное дело о приготовлении к совершению теракта.

«В средствах связи обнаружены инструкции по сборке взрывных устройств и их применению, полученные из интернет-сообществ, администрируемых боевиками украинских националистических формирований», - добавили в ФСБ.

В оборудованном в лесистой местности на окраине населенного пункта тайнике обнаружено и изъято готовое к использованию самодельное взрывное устройство, а по адресу проживания задержанного найдены компоненты для его изготовления. Мужчина находится под стражей.

Ранее стало известно о задержании троих бывших боевиков из банды Басаева и Хаттаба, участники которой причастны к нападению на 6-ю роту в 2000 году и гибели 84 псковских десантников.

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