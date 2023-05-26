ФСБ задержала готовившего теракт жителя Геленджика
ФСБ задержала жителя Геленджика, готовившего на объекте правоохранительных органов теракт. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ России.
Отмечается, что задержанный мужчина 1981 года рождения был сторонником украинских боевиков. Возбуждено уголовное дело о приготовлении к совершению теракта.
«В средствах связи обнаружены инструкции по сборке взрывных устройств и их применению, полученные из интернет-сообществ, администрируемых боевиками украинских националистических формирований», - добавили в ФСБ.
В оборудованном в лесистой местности на окраине населенного пункта тайнике обнаружено и изъято готовое к использованию самодельное взрывное устройство, а по адресу проживания задержанного найдены компоненты для его изготовления. Мужчина находится под стражей.
Ранее стало известно о задержании троих бывших боевиков из банды Басаева и Хаттаба, участники которой причастны к нападению на 6-ю роту в 2000 году и гибели 84 псковских десантников.