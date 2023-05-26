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Мэр Краснодара рассказал о последствиях взрыва в центре города

Ирина Елагина
10:28 26.05.2023
В результате взрыва пострадало остекление офисного здания и жилого дома.
Мэр Краснодара рассказал о последствиях взрыва в центре города
© Фото: Георгий Зимарев, РИА Новости
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Мэрия Краснодара сообщила о прогремевшем взрыве в центре краевой столицы. Информация о происшествии опубликована в Telegram-канале главы города Евгения Наумова.

Информация о взрыве поступила в правоохранительные органы в 04.17 26 мая. Инцидент произошел у клиентского центра одного из сотовых операторов на Морской улице.

«Нахожусь на улице Морской. Повреждены офисное здание, жилой дом», - рассказал Наумов.

По сведениям мэрии, в результате взрыва никто не пострадал.
Сейчас на месте происшествия работают подразделения оперативных служб. Причины случившегося пока не установлены.

Ранее сообщалось о землетрясении в Туапсинском районе Краснодарского края 25 мая, подземные толчки достигали магнитуды 4,3. Эпицентр землетрясения находился на глубине 5 км около поселка Ольгинка.

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