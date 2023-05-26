Мэр Краснодара рассказал о последствиях взрыва в центре города

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Мэрия Краснодара сообщила о прогремевшем взрыве в центре краевой столицы. Информация о происшествии опубликована в Telegram-канале главы города Евгения Наумова.



Информация о взрыве поступила в правоохранительные органы в 04.17 26 мая. Инцидент произошел у клиентского центра одного из сотовых операторов на Морской улице.

«Нахожусь на улице Морской. Повреждены офисное здание, жилой дом», - рассказал Наумов.

По сведениям мэрии, в результате взрыва никто не пострадал.

Сейчас на месте происшествия работают подразделения оперативных служб. Причины случившегося пока не установлены.

Ранее сообщалось о землетрясении в Туапсинском районе Краснодарского края 25 мая, подземные толчки достигали магнитуды 4,3. Эпицентр землетрясения находился на глубине 5 км около поселка Ольгинка.