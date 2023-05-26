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МО РФ: США под видом сотрудничества получают коллекции патогенов из постсоветских стран

10:36 26.05.2023
США планируют отобрать в Центральной Азии и Закавказье возбудителей особо опасных инфекций под эгидой гуманитарного взаимодействия, заявили в Минобороны.
© Видео: Министерство обороны РФ © Фото: Минобороны России
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Патогенные микроорганизмы из разных государств становятся достоянием Соединенных Штатов, при этом Вашингтон объясняет свою деятельность мирными целями, заявил начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов.

«Под прикрытием решения сугубо мирных задач в государствах Центральной Азии и Закавказья спланирована работа по отбору и генотипированию образцов возбудителей особо опасных инфекций, эндемичных для данных регионов: чумы, сибирской язвы, туляремии», - сказал он на брифиинге.

Как утверждает Кириллов, свою военно-биологическую деятельность Штаты развернули в постсоветских государствах. Управление по снижению угрозы минобороны США (DITRA) и подрядчики Пентагона замещаются посредниками. Речь идет о Центре по контролю и профилактике заболеваний США и исследовательской компании «Грифон Сайнтифик».

Как утверждает Кириллов, у американцев вызывает беспокойство биологическая ситуация в каком-либо государстве. Объясняя желанием помочь в решении вопросов, заключаются межправительственные соглашения.

В прошлом месяце на брифинге начальник войск РХБЗ заявил, что бывший украинский заповедник из Херсонской области передавал в Америку штаммы особо опасных инфекций. Подобная деятельность проводилась сотрудниками заповедника вплоть до прошлого года. Кроме того, Кириллов назвал Минэнерго США и Пентагон организаторами и заказчиками военно-биологической деятельности на украинской территории.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

© Минобороны России
© Минобороны России
© Минобороны России
© Минобороны России
© Минобороны России
© Минобороны России
© Минобороны России
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