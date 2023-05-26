США планируют отобрать в Центральной Азии и Закавказье возбудителей особо опасных инфекций под эгидой гуманитарного взаимодействия, заявили в Минобороны.

© Видео: Министерство обороны РФ © Фото: Минобороны России

Патогенные микроорганизмы из разных государств становятся достоянием Соединенных Штатов, при этом Вашингтон объясняет свою деятельность мирными целями, заявил начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов.

«Под прикрытием решения сугубо мирных задач в государствах Центральной Азии и Закавказья спланирована работа по отбору и генотипированию образцов возбудителей особо опасных инфекций, эндемичных для данных регионов: чумы, сибирской язвы, туляремии», - сказал он на брифиинге.

Как утверждает Кириллов, свою военно-биологическую деятельность Штаты развернули в постсоветских государствах. Управление по снижению угрозы минобороны США (DITRA) и подрядчики Пентагона замещаются посредниками. Речь идет о Центре по контролю и профилактике заболеваний США и исследовательской компании «Грифон Сайнтифик».

Как утверждает Кириллов, у американцев вызывает беспокойство биологическая ситуация в каком-либо государстве. Объясняя желанием помочь в решении вопросов, заключаются межправительственные соглашения.

В прошлом месяце на брифинге начальник войск РХБЗ заявил, что бывший украинский заповедник из Херсонской области передавал в Америку штаммы особо опасных инфекций. Подобная деятельность проводилась сотрудниками заповедника вплоть до прошлого года. Кроме того, Кириллов назвал Минэнерго США и Пентагон организаторами и заказчиками военно-биологической деятельности на украинской территории.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.