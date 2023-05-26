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В Минобороны заявили о росте максимально изолированных биолабораторий в США

10:33 26.05.2023
Начальник войск РХБЗ генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что в ближайшие годы Соединенные Штаты планируют открыть 18 лабораторий в азиатских странах вне национальной юрисдикции.
© Видео: Министерство обороны РФ © Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"
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В Минобороны России заявили о росте максимально изолированных биолабораторий в США. Об этом сообщил на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

Как он отметил, по данным Лондонского королевского колледжа, в США имеются 25 действующих и 3 строящихся лаборатории, в которых проводятся исследования особо опасных вирусов и бактерий.

«За последние несколько лет в США существенно увеличилось количество биолабораторий с максимально высокими уровнями изоляции BSL-3-плюс и BSL-4», - заявил начальник войск РХБЗ.

© Минобороны РФ

Кириллов подчеркнул, что в соответствии с документом, в ближайшие несколько лет Штаты планируют открыть еще 18 лабораторий BSL-4, большинство из которых будут расположены в азиатских странах, вне национальной юрисдикции США, в густонаселенных районах.

Ранее Кириллов сообщил, что под Харьковом изъяты документы о работе на биопрограммами Пентагона в ветинституте. По его данным, заказчиком проекта является американское Минобороны, которое не имеет никакого отношения к изучению маршрутов миграции птиц.

Материал подготовили Егор Левин и Николай Баранов

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