Шольц заявил о желании позвонить Путину
Канцлер Германии Олаф Шольц намерен провести телефонные переговоры с российским президентом Владимиром Путиным. Шольц рассказал о желании позвонить Путину во время визита в Кельн.
В беседе с журналистами Шольц напомнил, что уже беседовал с Путиным о ситуации на Украине, и подчеркнул, что разговор состоялся достаточно давно, в декабре 2022 года, и есть потребность снова пообщаться.
«Я намереваюсь в подходящее время снова поговорить с Путиным», - приводит ТАСС слова Шольца.
Канцлер назвал «спекулятивным» вопрос журналистов о смене власти в Москве и заявил, что главное сейчас - это прийти к миру в отношениях России и Украины.
«Я и в грош не ставлю такие спекулятивные вопросы. В конечном итоге должно быть соглашение между властями в Москве и Киеве», - подчеркнул Шольц.
Ранее Шольц заявил, что он противник «холодного мира» на Украине и считает недопустимым узаконение российско-украинской границы по существующей линии фронта, так как это будет означать признание территориальных приобретений Москвы.