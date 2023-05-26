Шольц заявил о желании позвонить Путину

Олаф Шольц обозначил, что телефонный разговор с Владимиром Путиным состоится в «подходящее время».

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Канцлер Германии Олаф Шольц намерен провести телефонные переговоры с российским президентом Владимиром Путиным. Шольц рассказал о желании позвонить Путину во время визита в Кельн.

В беседе с журналистами Шольц напомнил, что уже беседовал с Путиным о ситуации на Украине, и подчеркнул, что разговор состоялся достаточно давно, в декабре 2022 года, и есть потребность снова пообщаться.

«Я намереваюсь в подходящее время снова поговорить с Путиным», - приводит ТАСС слова Шольца.

Канцлер назвал «спекулятивным» вопрос журналистов о смене власти в Москве и заявил, что главное сейчас - это прийти к миру в отношениях России и Украины.

«Я и в грош не ставлю такие спекулятивные вопросы. В конечном итоге должно быть соглашение между властями в Москве и Киеве», - подчеркнул Шольц.

Ранее Шольц заявил, что он противник «холодного мира» на Украине и считает недопустимым узаконение российско-украинской границы по существующей линии фронта, так как это будет означать признание территориальных приобретений Москвы.