В данном освобожденном регионе российские саперы работают уже год, однако Мариуполь и его окрестности, по подсчетам, будут расчищать от мин и неразорвавшихся боеприпасов еще четыре года.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

В освобожденном от украинских националистов Мариуполе продолжается разминирование территории. Один из жителей села Гнутово Мариупольского района сказал короткий, но довольно красноречивый комментарий: «За восемь лет насеяли столько здесь».

Еще в начале прошлого года через данный населенный пункт проходила граница Украины и ДНР. Но прошлой весной националистов отсюда выгнали. Однако, перед тем, как покинуть село, боевики очень плотно все заминировали.

Другой местный житель показал фугасную противопехотную мину нажимного действия, сто граммов взрывчатого вещества которой наносят увечья пехоте.

Вот уже как год здесь работают российские саперы. Однако уничтожать мины исключительно собственноручно нет никакой необходимости. За них это делает робот-сапер «Уран-6».

«"Уран-6" уже зашел в поле. Начинает свою работу. Только вот накануне здесь было уничтожено более 400 мин. Вот результат этого подрыва - видим огромные воронки. И возможно сегодня как раз их станет больше, потому что поле по-прежнему усеяно украинскими боеприпасами», - показал корреспондент «Звезды» Александр Федорчак.

Управляют «Ураном» дистанционно с помощью пульта. Здесь есть не только монитор, который позволяет видеть все, что происходит на минном поле, но и передающая станция с резервными каналами управления.

«На случай потери связи машины на минном поле включается резервный канал. Машина выводится на безопасное для обслуживания расстояние. Монитор для слежения работы и носимый пульт дистанционного управления», - показал оператор-сапер с позывным Тихий.

За работой «Урана» наблюдали со стороны. Разлет осколков после детонации очень большой. Корреспондент рассказал, что, поскольку ближайшие населенные пункты обесточены, необходимо восстановить ЛЭП. Для этого саперы должны разминировать лесополосу.

«Продолжается разминирование. Одну полосу уже робот прошел, идет по второй. Каждые три-четыре метра разбросаны боеприпасы. Основная задача здесь - восстановить проход для энергетиков. Видим линию электропередачи, оборванные провода. В близлежащих населенных пунктах электричества как раз нет и чтобы это все восстановить, нужно полностью пройти эту лесопосадку и ее разминировать. Подъезжает робот уже очень близко к нам и все сильнее и сильнее слышны вот эти самые подрывы», - пояснил он.

Саперы говорят: «Один день боевых действий - пять дней разминирования». Поэтому, по самым скромным подсчетам, Мариуполь и его окрестности будут расчищать от мин и неразорвавшихся боеприпасов еще четыре года.