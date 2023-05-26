Рогов рассказал про взрывы в Запорожской области
В Бердянске на месте происшествия уже работают представители экстренных служб.
© Фото: Алексей Майшев РИА Новости
Владимир Рогов, председатель движения «Мы вместе с Россией», рассказал, что в Бердянске, находящемся в Запорожской области, произошли взрывы.
«Боевики ВСУ нанесли массированный удар по Бердянску», - цитирует RT слова Рогова.
Глава движения добавил, что на месте происшествия уже работают экстренные службы.
Ранее Владимир Рогов сообщал, что украинские националисты нанесли удары по Энергодару. Два взрыва прогремели в черте города и три - за городом.