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Рогов рассказал про взрывы в Запорожской области

Елизавета Егорова
00:52 26.05.2023
В Бердянске на месте происшествия уже работают представители экстренных служб.
Рогов рассказал про взрывы в Запорожской области
© Фото: Алексей Майшев РИА Новости
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Владимир Рогов, председатель движения «Мы вместе с Россией», рассказал, что в Бердянске, находящемся в Запорожской области, произошли взрывы.

«Боевики ВСУ нанесли массированный удар по Бердянску», - цитирует RT слова Рогова.

Глава движения добавил, что на месте происшествия уже работают экстренные службы.

Ранее Владимир Рогов сообщал, что украинские националисты нанесли удары по Энергодару. Два взрыва прогремели в черте города и три - за городом.

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