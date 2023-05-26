В стране и мире Рогов рассказал про взрывы в Запорожской области Елизавета Егорова В Бердянске на месте происшествия уже работают представители экстренных служб. © Фото: Алексей Майшев РИА Новости Читайте нас на: Владимир Рогов, председатель движения «Мы вместе с Россией», рассказал, что в Бердянске, находящемся в Запорожской области, произошли взрывы. «Боевики ВСУ нанесли массированный удар по Бердянску», - цитирует RT слова Рогова. Глава движения добавил, что на месте происшествия уже работают экстренные службы. Ранее Владимир Рогов сообщал, что украинские националисты нанесли удары по Энергодару. Два взрыва прогремели в черте города и три - за городом. Экспертное мнение и аналитика