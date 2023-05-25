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В США усомнились, что Зеленский контролирует ситуацию на Украине

Ирина Елагина
09:26 25.05.2023
Как пишет American Conservative, украинский президент отрицает осведомленность и причастность к диверсиям ГРУ на территории России.
В США усомнились, что Зеленский контролирует ситуацию на Украине
© Фото: President Of Ukraine, Keystone Press Agency, Globallookpress
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Президент Украины Владимир Зеленский, возможно, утратил контроль ситуации в стране, о чем свидетельствует деятельность ГРУ. К таким выводам пришел обозреватель American Conservative Брэдли Делвин.

Эксперт проанализировал события в зоне украинского конфликта с участием диверсионных групп ГУР и обратил внимание, что украинский президент отрицает свою причастность к этим атакам.

«ГУР Украины направило этих бойцов в эту операцию, и что Киев тут ни при чем? А если Киев тут ни при чем, то как у этих солдат оказалась техника американского производства?» - задается вопросом обозреватель.

Эксперт удивлен, что Зеленский неоднократно признавался в незнании планов ГУР.

«Неужели Зеленский потерял контроль над своей страной из-за служб разведки? Его понизили до уровня главного сборщика пожертвований?» - спрашивает эксперт.

Аналитик напомнил, что США намерены передать Киеву истребители F-16 с условием не использовать для атак российской территории, и усомнился, что Зеленский может это гарантировать.

Ранее сообщалось, что по итогам саммита G7 в Хиросиме президент США Джо Байден обещал направить Киеву новый пакет военной помощи, включая боеприпасы, артиллерию и бронетехнику.

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