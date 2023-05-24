Был замкнутым и хотел уехать в США: что известно о завербованном Украиной работнике ОПК

В России продолжаются задержания по подозрению в госизмене. ФСБ обнаружила завербованных Украиной граждан РФ по всей стране и выяснила подробности их деятельности.

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В Ростове-на-Дону по подозрению в госизмене был задержан инженер-конструктор одного из оборонных предприятий. По данным ФСБ, он шпионил в пользу украинских спецслужб. В чем именно обвиняют этого человека, известно немного. Это и понятно, учитывая статус секретности. Но вот о самом подозреваемом удалось узнать некоторую информацию.

Как сообщил источник в силовых структурах, на предприятии мужчина работает с 2004 года, но друзьями обзавестись не сумел, был крайне замкнутым. Также стало известно, что некоторое время назад инженер подавал документы на участие в лотерее для получении грин-карты, чтобы уехать в Америку.

По официальным данным спецслужб, задержанный инженер в течение нескольких месяцев вел переписку с сотрудниками Главного управления разведки Украины в мессенджерах. Он передавал информацию о расположении предприятий военно-промышленного комплекса, систем ПВО и личного состава Вооруженных сил России, находящихся на территории Ростова-на-Дону.

В нескольких тысячах километров, на Дальнем Востоке, также прошли задержания.

В Комсомольске-на-Амуре мужчина передавал сведения о военных объектах на территории Хабаровского края. Эти данные могли быть использованы для диверсий и терактов.

А в самом административном центре житель оказывал финансовую помощь Вооруженным силам Украины. Оба были задержаны этой весной.

Подробнее о том, как проходили задержания и какое наказание грозит задержанным, смотрите в сюжете корреспондента «Звезды» Ярославы Коценко.