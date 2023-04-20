Военный комитет ОДКБ под председательством Герасимова обсудил военное сотрудничество
Военный комитет ОДКБ под председательством начальника Генерального штаба ВС РФ - первого заместителя министра обороны России Валерия Герасимова обсудил военное сотрудничество. Об этом сообщает Минобороны России.
Сообщается, что заседание прошло в формате видеоконференцсвязи и в нем приняли участие делегации генеральных штабов вооруженных сил Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Таджикистана. Также участвовали представители Объединенного штаба и Секретариата ОДКБ.
Кроме прочего, стороны обменялись мнениями о военно-политической обстановке в регионах коллективной безопасности.
Ранее Герасимов заявил, что для внезапной проверки Тихоокеанского флота создана учебная обстановка как при прямой угрозе агрессии.
Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.