Военный комитет ОДКБ под председательством Герасимова обсудил военное сотрудничество

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Военный комитет ОДКБ под председательством начальника Генерального штаба ВС РФ - первого заместителя министра обороны России Валерия Герасимова обсудил военное сотрудничество. Об этом сообщает Минобороны России.

Сообщается, что заседание прошло в формате видеоконференцсвязи и в нем приняли участие делегации генеральных штабов вооруженных сил Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Таджикистана. Также участвовали представители Объединенного штаба и Секретариата ОДКБ.

Кроме прочего, стороны обменялись мнениями о военно-политической обстановке в регионах коллективной безопасности.

Ранее Герасимов заявил, что для внезапной проверки Тихоокеанского флота создана учебная обстановка как при прямой угрозе агрессии.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.