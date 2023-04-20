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Военный комитет ОДКБ под председательством Герасимова обсудил военное сотрудничество

16:30 20.04.2023
Заседание Военного комитета ОДКБ состоялось в режиме видеоконференцсвязи.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Военный комитет ОДКБ под председательством начальника Генерального штаба ВС РФ - первого заместителя министра обороны России Валерия Герасимова обсудил военное сотрудничество. Об этом сообщает Минобороны России. 

Сообщается, что заседание прошло в формате видеоконференцсвязи и в нем приняли участие делегации генеральных штабов вооруженных сил Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Таджикистана. Также участвовали представители Объединенного штаба и Секретариата ОДКБ.  

Кроме прочего, стороны обменялись мнениями о военно-политической обстановке в регионах коллективной безопасности. 

Ранее Герасимов заявил, что для внезапной проверки Тихоокеанского флота создана учебная обстановка как при прямой угрозе агрессии.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

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