Армия Армия Армия

МО РФ: российский «Солнцепек» уничтожил опорные пункты украинских боевиков в ДНР

Вероника Волосунова
08:05 25.05.2023
В Минобороны России сообщили о поражении российской огнеметной системой «Солнцепек» опорных пунктов украинских боевиков в Донецкой Народной Республике.
МО РФ: российский «Солнцепек» уничтожил опорные пункты украинских боевиков в ДНР
© Фото: Екатерина Аверьянова ТРК Звезда
Читайте нас на:

Расчеты тяжелых огнеметных систем «Солнцепек» поразили опорные пункты украинских боевиков в районе села Первомайское в Донецкой народной Республики. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев.

«Экипажем тяжелой огнеметной системы "Солнцепек" соединения радиационной химической и биологической защиты Южного военного округа выполнены три огневых задачи по взводным опорным пунктам 59 отдельной мотопехотной бригады ВСУ в районе населенного пункта Первомайское», - сообщил Астафьев.

Отмечается, что авиация ударила по украинским «опорникам» на Лисичанском и Авдеевском направлениях ДНР, а артиллеристы ЮВО в ходе контрбатарейной борьбы ликвидировали семь артиллерийских орудий и три миномета противника на огневых позициях в районе села Победа в регионе.

В Минобороны добавили, что в Донбассе также удалось уничтожить бронетехнику и несколько опорных пунктов украинских боевиков при помощи артиллерийских расчетов, которые используют РСЗО «Ураган».

Ранее были опубликованы кадры подготовки «Солнцепека» к стрельбе. Весь процесс от получения координат до выстрела занимает пять минут. При этом ТОС может работать на расстоянии не более шести километров от цели, в связи с чем экипажу часто приходится уходить от обстрелов. Полного залпа хватает до поражения площади в 40 тысяч квадратных метров.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
06:43 В стране и мире
Министр Крамаренко заявил, что разминирование сельхозугодий в ДНР займет несколько лет
04:31 В стране и мире
Курильский вулкан Эбеко выбросил столб пепла высотой километр
03:00 В стране и мире
В Одинцово горят торговые помещения на площади 1800 «квадратов»
21:50 В стране и мире
Умерла великая американская певица Тина Тернер
21:11 В стране и мире
Видео
Спасатели обнаружили шестерых альпинистов, пропавших при восхождении на Эльбрус
Популярное
Рок-музыканту Валерию Кипелову присвоили звание заслуженного артиста России
Видео
Лидер группы «Звери» Роман Билык устроил разборки в самарском пабе
Видео
Китаист Заклязьминская рассказала, в каких сферах Россия и Китай будут успешно сотрудничать
Нижегородский губернатор Никитин сообщил, что прогнозов по выписке Прилепина нет
Адвокат блогера Лерчек заявил, что она и ее муж выплатили все долги по налогам
Актер Алексей Панин объявлен в розыск
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.