МО РФ: российский «Солнцепек» уничтожил опорные пункты украинских боевиков в ДНР

В Минобороны России сообщили о поражении российской огнеметной системой «Солнцепек» опорных пунктов украинских боевиков в Донецкой Народной Республике.

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Расчеты тяжелых огнеметных систем «Солнцепек» поразили опорные пункты украинских боевиков в районе села Первомайское в Донецкой народной Республики. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев.

«Экипажем тяжелой огнеметной системы "Солнцепек" соединения радиационной химической и биологической защиты Южного военного округа выполнены три огневых задачи по взводным опорным пунктам 59 отдельной мотопехотной бригады ВСУ в районе населенного пункта Первомайское», - сообщил Астафьев.

Отмечается, что авиация ударила по украинским «опорникам» на Лисичанском и Авдеевском направлениях ДНР, а артиллеристы ЮВО в ходе контрбатарейной борьбы ликвидировали семь артиллерийских орудий и три миномета противника на огневых позициях в районе села Победа в регионе.

В Минобороны добавили, что в Донбассе также удалось уничтожить бронетехнику и несколько опорных пунктов украинских боевиков при помощи артиллерийских расчетов, которые используют РСЗО «Ураган».

Ранее были опубликованы кадры подготовки «Солнцепека» к стрельбе. Весь процесс от получения координат до выстрела занимает пять минут. При этом ТОС может работать на расстоянии не более шести километров от цели, в связи с чем экипажу часто приходится уходить от обстрелов. Полного залпа хватает до поражения площади в 40 тысяч квадратных метров.