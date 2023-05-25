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Немецкий генерал Герхарц заявил, что учения Air Defender 23 покажут готовность альянса к защите

Ирина Елагина
08:07 25.05.2023
По данным Bild, НАТО готовит беспрецедентные по масштабу учения в Германии с участием армий 25 стран, 100 боевых самолетов и 10 000 военнослужащих.
Немецкий генерал Герхарц заявил, что учения Air Defender 23 покажут готовность альянса к защите
© Фото: Boris Roessler, dpa, Globallookpress
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Германия станет площадкой для проведения грандиозных по размаху учений НАТО, чтобы послать России сигнал о готовности альянса к защите.  Генерал-лейтенант Инго Герхарц, инспектор ВВС ФРГ в Ганновере, рассказал о задачах Air Defender 23 («Воздушного защитника») в Bild.

«Речь идет о том, чтобы послать сильный сигнал: в худшем случае мы сможем защитить себя. Мы демонстрируем, что можем собрать силы в течение нескольких часов», - заявил генерал-лейтенант Инго Герхарц.

Как отмечает издание, «сигнал», о котором говорит немецкий генерал, адресован России.

«Понятно, кому был послан этот политический сигнал все же оборонительных учений: России и президенту Владимиру Путину», - говорится в публикации.

По данным СМИ, в «крупнейших учениях НАТО всех времен над Германией» примут участие 25 стран, с привлечением 240 самолетов и 10 000 военнослужащих. Проведение учений намечено на 12 - 23 июня.

Ранее сообщалось, что американский президент Джо Байден подтвердил готовность передать Киеву истребители F-16, в ряде стран Европы, в частности, в Польше началась подготовка украинских летчиков к работе на этих боевых самолетах.

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