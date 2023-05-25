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Зеленский мог потерять контроль над Украиной из-за служб разведки, о чем свидетельствуют попытки Киева атаковать российские территории. Такое мнение выразил обозреватель American Conservative Брэдли Делвин.

«Неужели Зеленский потерял контроль над своей страной из-за служб разведки? Его понизили до уровня главного сборщика пожертвований?» - задается вопросами Делвин.

По мнению Делвина, о том, что Зеленский теряет контроль над страной, свидетельствуют попытки атаковать территории РФ вопреки усилиям США отговорить украинскую разведку от этих действий. При этом Зеленский заявлял, что не был осведомлен о планах ГУР и не ведал о планируемых атаках.

Делвин отметил, что ранее в Вашингтоне оправдывали поставки вооружения Украине тем, что та «выигрывала», а теперь военную поддержку объясняют бедственным положением Киева на фронте. Журналист считает, что в действительности рациональных причин для поддержки Украины нет.

Ранее российском МИД заявили, что Соединенные Штаты боятся признания их активным участником украинского кризиса. По словам официального представителя ведомства Марии Захаровой, такой шаг может нанести вред репутации Штатов.