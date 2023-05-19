Корреспондент «Звезды» показал, как наши саперы с риском для жизни работают в Запорожской области

Наши военнослужащие на Запорожском направлении подошли вплотную к позициям украинских боевиков. Саперы обезвреживают заминированную территорию, несмотря на риск попасть под обстрел.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Уже больше года Васильевка - крайняя точка нашей линии обороны на Запорожском направлении. Этот город круглосуточно обстреливают украинские националисты. Основная защита для мирных - ребята из батальона «Крым», сформированного как раз после начала спецоперации.

У саперов сложная работа - они и на прилеты выезжают, чтобы обезвреживать неразорвавшиеся снаряды, и сами обеспечивают своим товарищам минное заграждение. Работать приходится даже не на передовой, а практически рядом с националистами. Противник разбросал огромное количество взрывателей, которые нужно очень аккуратно подорвать.

Съемочная группы «Звезды» вместе с военными едет по грунтовой дороге, вдоль леса, за которым уже находится противник. Он эту местность уже пристрелял. Но мы спокойно прибываем на промежуточную точку.

«По сути вдоль этих дачных массивов проходит линия. Если здесь наши ребята базируются, то уже через 400-500 метров сидят националисты. Работает артиллерия разных видов. Сюда прилетает, отсюда. Поэтому саперы, с которыми мы сегодня пойдем вперед на их боевую работу ночную, всегда предупреждают свои подразделения, перед тем как выйти на какой-то определенный квадрат. Чтобы в процессе, цитирую, не подбили» - рассказывает наш корреспондент Александр Федорчак.

Наступает та самая кромешная темнота, в которой и привыкли работать саперы. Батальон хоть и называется «Крым», но служат в нем со всей России: Москва, Ижевск, Донецк. Вот «Латыш», например, сам местный из Запорожской области. Поэтому и просит не показывать лицо.

«Я прекрасно знаю чем заканчивается, когда дают власть в руки вот таким людям, которые пропагандируют то что сейчас пропихивается по всем телеканалам на Украине. Это махновщина. Бандеровцы. Моя семья конкретно узнала что это такое. Если смотреть как мы ведем работу с противником - мы конкретно гасим их военный состав. Боевые единицы и прочее. Они начинают каждое утро с обстрелов из Града Васильевки», - рассказывает боец батальона «Крым» с позывным Латыш.

Сегодня министр обороны РФ Сергей Шойгу проинспектировал пункт управления одного из объединений группировки «Восток» на Запорожском направлении. Он указал на высокую эффективность выявления и поражения живой силы, а также украинской военной техники.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.