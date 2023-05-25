Обильные осадки на Чукотке вызвали подтопление взлетно-посадочной полосы

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Уровень воды в реке Майн на Чукотке поднялся после обильных дождей. В связи с этим река подтопила взлетно-посадочную полосу и дорогу в селе Ваеги.

«По состоянию на 3.00 (мск) 25 мая уровень реки Майн в селе Ваеги составляет 931 сантиметр. Подтопило 50% взлётно-посадочной полосы, дорогу к складам ГСМ Чукоткоммунхоз», - сообщают РИА Новости.

Незадолго до происшествия спасатели предупреждали, что осадки могут повысить уровень воды в реке Майн у села Ваеги до 970 сантиметров.

На данный момент дождь в этом районе прекратился.

В марте 2023 года Москва-река разлилась на участке автомобильной дороги, связывающей деревни Маришкино и Исаково. В этом году река разлилась на уровень меньше.