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Обильные осадки на Чукотке вызвали подтопление взлетно-посадочной полосы

Елизавета Егорова
05:20 25.05.2023
Обильные дожди повысили уровень реки Майн на Камчатке.
Обильные осадки на Чукотке вызвали подтопление взлетно-посадочной полосы
© Фото: Андрей Зима, РИА Новости
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Уровень воды в реке Майн на Чукотке поднялся после обильных дождей. В связи с этим река подтопила взлетно-посадочную полосу и дорогу в селе Ваеги.

«По состоянию на 3.00 (мск) 25 мая уровень реки Майн в селе Ваеги составляет 931 сантиметр. Подтопило 50% взлётно-посадочной полосы, дорогу к складам ГСМ Чукоткоммунхоз», - сообщают РИА Новости.

Незадолго до происшествия спасатели предупреждали, что осадки могут повысить уровень воды в реке Майн у села Ваеги до 970 сантиметров.
На данный момент дождь в этом районе прекратился.

В марте 2023 года Москва-река разлилась на участке автомобильной дороги, связывающей деревни Маришкино и Исаково. В этом году река разлилась на уровень меньше.

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