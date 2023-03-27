В Подмосковье Москва-река подтопила участок дороги

В текущем году местная река разлилась на уровень меньше.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

На участке дороги, связывающей деревни Маришкино и Исаково разлилась Москва-река, в результате чего произошло подтопление автомобильной дороги.

В этом году река разлилась на уровень меньше, поэтому местные жители не боятся выходить на прогулку семьями и фотографироваться на фоне «водопада».

Благодаря тому, что река разлилась весной, местные рыбаки смогут ловить рыбу в течение всего лета.