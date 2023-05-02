Авиация ВС РФ нанесла удар по восьми опорным пунктам боевиков на Краснолиманском направлении

Начальник пресс-центра группировки войск «Центр» Александр Савчук сообщил, что ВС РФ поразили около 170 целей.

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Оперативно-тактическая авиация Воздушно-космических сил (ВКС) России поразила восемь опорных пунктов вооруженных формирований украинских националистов на Краснолиманском направлении. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки войск «Центр» Александр Савчук.

«На Краснолиманском направлении подразделениями группировки войск "Центр" нанесено огневое поражение по около 170 целям, из них более 120 - по районам сосредоточения огневых средств и живой силы противника», - сказал он.

По его словам, системы противовоздушной обороны перехватили снаряды HIMARS американского производства и беспилотный летательный аппарат.

Кроме того, на Торском участке и в районе Серебрянского лесничества российским разведчикам удалось выявить позиции 81-й аэромобильной бригады и 58-й мотопехотной бригады украинских боевиков. Затем им нанесли огневое поражение.

Ранее в Минобороны России сообщили, что Вооруженные силы РФ нанесли удар по командно-наблюдательному пункту батальона 72-й механизированной бригады ВСУ в районе Угледара. Были атакованы 87 артиллерийских подразделений украинских боевиков.