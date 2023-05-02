Армия Армия Армия

Авиация ВС РФ нанесла удар по восьми опорным пунктам боевиков на Краснолиманском направлении

Максим Крюков
05:47 02.05.2023
Начальник пресс-центра группировки войск «Центр» Александр Савчук сообщил, что ВС РФ поразили около 170 целей.
Авиация ВС РФ нанесла удар по восьми опорным пунктам боевиков на Краснолиманском направлении
© Фото: UAC, GlobalLookPress
Читайте нас на:

Оперативно-тактическая авиация Воздушно-космических сил (ВКС) России поразила восемь опорных пунктов вооруженных формирований украинских националистов на Краснолиманском направлении. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки войск «Центр» Александр Савчук.

«На Краснолиманском направлении подразделениями группировки войск "Центр" нанесено огневое поражение по около 170 целям, из них более 120 - по районам сосредоточения огневых средств и живой силы противника», - сказал он.

По его словам, системы противовоздушной обороны перехватили снаряды HIMARS американского производства и беспилотный летательный аппарат.

Кроме того, на Торском участке и в районе Серебрянского лесничества российским разведчикам удалось выявить позиции 81-й аэромобильной бригады и 58-й мотопехотной бригады украинских боевиков. Затем им нанесли огневое поражение.

Ранее в Минобороны России сообщили, что Вооруженные силы РФ нанесли удар по командно-наблюдательному пункту батальона 72-й механизированной бригады ВСУ в районе Угледара. Были атакованы 87 артиллерийских подразделений украинских боевиков.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
04:30 Армия
Видео
Командир Ил-76 рассказал, для чего был нужен «афганский заход» при посадке в Судане
23:51 В стране и мире
Глава Минфина: США уже 1 июня могут оказаться не состоянии обслуживать госдолг
23:46 В стране и мире
Посольство РФ в Судане эвакуировало из страны 203 человека
23:32 В стране и мире
В США обвинили гражданина России в отмывании $150 млн
23:20 В стране и мире
Helsingin Sanomat: Финляндия готовит соглашение о размещении военных баз США
Популярное
Сервер игры Minecraft рухнул после цифрового митинга у памятника Жириновскому
Видео
Пламя и вагоны на боку: кадры с места схода с рельсов поезда под Брянском
Два человека в автомобиле исчезли на трассе М-4 «Дон»
Аналитики допустили, что из-за искусственного интеллекта исчезнет 26 млн рабочих мест
Видео
Блиновскую спросили, было ли в ее списке желаний уголовное дело
Видео
Шоу, которое нельзя пропустить: как выглядит закулисье конкурса «Звезда-2023»
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.