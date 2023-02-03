На Курилах сняли завораживающие кадры проснувшегося вулкана Эбеко

© Видео: @elena_from_kurils Telegram © Фото: @elena_from_kurils Telegram

На Курилах вновь проснулся вулкан Эбеко. Завораживающие кадры клубов кипенно-белого пара над кратерным озером Корбута сняли любители природы на Курильских островах.

«Впечатляет! Кратер Корбута, вулкан Эбеко. Остров Парамушир, Северные Курилы», - комментируют пользователи соцсети эпические кадры видео извержения.

Извержение вулкана Эбеко происходит с приятным для ученых постоянством с 19 октября 2016 года. По мнению исследователей, Эбеко - один из самых активных вулканов Курильской гряды и самый безобидный.

От загадочных природных процессов вода в кратерах постепенно нагревается и примерно раз в два года вскипает, взрываясь клубами водяного пара. Он не опасен для окружающей среда, и даже не представляют опасности для авиации.