На Курилах сняли завораживающие кадры проснувшегося вулкана Эбеко
Клубы кипенно-белого пара над вулканом Эбеко засняли любители природы на Курилах.
© Видео: @elena_from_kurils Telegram © Фото: @elena_from_kurils Telegram
На Курилах вновь проснулся вулкан Эбеко. Завораживающие кадры клубов кипенно-белого пара над кратерным озером Корбута сняли любители природы на Курильских островах.
«Впечатляет! Кратер Корбута, вулкан Эбеко. Остров Парамушир, Северные Курилы», - комментируют пользователи соцсети эпические кадры видео извержения.
Извержение вулкана Эбеко происходит с приятным для ученых постоянством с 19 октября 2016 года. По мнению исследователей, Эбеко - один из самых активных вулканов Курильской гряды и самый безобидный.
От загадочных природных процессов вода в кратерах постепенно нагревается и примерно раз в два года вскипает, взрываясь клубами водяного пара. Он не опасен для окружающей среда, и даже не представляют опасности для авиации.