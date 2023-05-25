Байден выдвинул новую кандидатуру главы генштаба США вместо Милли

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Президент США Джо Байден официально выдвинул кандидатуру военного Чарльза Брауна на пост главы Комитета начальников штабов ВС США. На данный момент генерал является начальником штаба ВВС США.

Если кандидатура Брауна будет одобрена, он вступит в должность первого октября 2023 года, сменив на этом посту генерал Марка Милли.

В начале этого года в США возникли сложности с выбором спикера нижней палаты. В Конгрессе подходящую кандидатуру не смогли подобрать с шестого раза.