Путин заявил, что РФ и Армения активно развивают двусторонние отношения
Президент Российской Федерации Владимир Путин проводит двустороннюю встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в рамках Высшего Евразийского экономического совета.
Президент России отметил активное развитие двусторонних отношений Российской Федерации и Армении в различных областях.
«Двустороннее взаимодействие в различных областях продолжает активно развиваться. Отмечу, что наш товарооборот демонстрирует уверенную положительную динамику - в прошлом году он вырос на 83 с лишним процента, достиг 5 миллиардов долларов. За январь - март текущего года прибавил еще 1,5 миллиарда», - сказал Владимир Путин.
Лидер Российского государства отметил, что если этот процесс будет развиваться в таком темпе, то будет перекрыт рекорд прошлого года.
Ранее российский президент на саммите Евразийского экономического союза (ЕАЭС) предложил создать Евразийское рейтинговое агентство.