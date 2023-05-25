В стране и мире Путин заявил, что РФ и Армения активно развивают двусторонние отношения Игнат Далакян Президент РФ отметил, что товарооборот между странами демонстрирует уверенную положительную динамику. © Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда» Читайте нас на: Президент Российской Федерации Владимир Путин проводит двустороннюю встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в рамках Высшего Евразийского экономического совета. Президент России отметил активное развитие двусторонних отношений Российской Федерации и Армении в различных областях. «Двустороннее взаимодействие в различных областях продолжает активно развиваться. Отмечу, что наш товарооборот демонстрирует уверенную положительную динамику - в прошлом году он вырос на 83 с лишним процента, достиг 5 миллиардов долларов. За январь - март текущего года прибавил еще 1,5 миллиарда», - сказал Владимир Путин. Лидер Российского государства отметил, что если этот процесс будет развиваться в таком темпе, то будет перекрыт рекорд прошлого года. Ранее российский президент на саммите Евразийского экономического союза (ЕАЭС) предложил создать Евразийское рейтинговое агентство. Экспертное мнение и аналитика